Grassia attacca: “Marelli ha detto che non bisognava andare al Var ma non ha detto se il fallo c’era o meno”

Filippo Grassia, voce di Radio Rai, ha parlato degli episodi arbitrali di Fiorentina-Roma, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Marelli ci deve dire se quello è fallo o non è fallo, 8 volte su 10 Marelli questo non ce lo dice, non se deve andare al Var un arbitro o meno, ci dice se c’è un vizio di procedura o meno, ma quello che a noi interessa è sapere se è fallo o meno. Contro la Roma la discussione non è se il rigore per la Fiorentina c’è o meno, perchè il tocco c’è, la discussione è se era giusto o meno essere chiamato dal Var. Ma in ogni caso ci sarebbe stata polemica. Poi l’arbitro ha sbagliato nel non dare il rigore alla Fiorentina nel secondo tempo e a vedere un fallo di Ikonè su Ibanez, inesistente. Un gol in più alla Fiorentina sarebbe stato utile per superare la Roma nella differenza reti in caso di arrivo a pari punti”

