Flachi: “Ad oggi Cabral non può essere il centravanti titolare della Fiorentina, serve altro attaccante”

Francesco Flachi ha parlato di Cabral a Radio Bruno, queste le parole dell’ex giocatore della Fiorentina e della Sampdoria:

“Ad oggi Cabral non può essere il centravanti titolare della Fiorentina, a volte per compensare la mancanza della punta devi avere due esterni che sono due missili, noi ancora non ce li abbiamo. Nico ha iniziato piano, Ikonè dovrebbe giocare sempre, non alternato, hanno bisogno di continuità per avere fiducia e per prendere automatismi con i compagni. Adesso i giocatori devono avere un po di tempo, non è più come prima. Questi 6 mesi per Cabral sono come un provino, ma anche per la sua crescita secondo me c’è bisogno di un centravanti più esperto che lo affianchi. Si tratta di un ragazzo di prospettiva futura, bisogna avere pazienza, ma è normale che avendolo pagato 15 milioni ci sono delle aspettative

