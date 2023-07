Grassia: “Livakovic? Bisogna puntare su portiere italiano come Carnesecchi. Farei sforzo per Berardi”

Filippo Grassia è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e calciomercato. Ecco le sue parole:

“Amrabat e la sua valutazione? Amrabat credo che valga 30 milioni perchè ritengo che possa essere utile tanto quanto Tonali ma in modo diverso. Se la Fiorentina dovesse privarsi del suo migliore centrocampista lo dovrebbe fare per una cifra importante e da reinvestire sul mercato. Escono nomi che, non voglio dire sconosciuti, ma che non hanno avuto grande risalto.

Mercato Fiorentina? Per il portiere, non conosco Livakovic e non so se c’è una trattativa, ma credo che bisognerebbe puntare su un portiere di casa nostra e mi chiedo se sia veramente migliore di Terracciano. Secondo me la sua parte Terracciano l’ha fatta e forse sarebbe meglio puntare su un giovane come Carnesecchi. In difesa c’è una trattativa in corso per Igor e c’è da sistemare perchè il reparto difensivo non è stato irresistibile.”

AMRABAT HA RICEVUTO UN’OFFERTA DALLA PREMIER. SIRENE ARABE PER GIOCATORI DELLA FIORENTINA