TGR, Manchester United offre ad Amrabat doppio dell’ingaggio. Fiorentina chiede 30 milioni, occhio agli arabi

Secondo quanto dal Tgr Rai Toscana, il Manchester United sembra insistere per Sofyan Amrabat. I Reds offrono al marocchino un ingaggio raddoppiato rispetto a quello che percepisce alla Fiorentina e Rocco Commisso è disposto a cederlo ma non per meno di 30 milioni. Amrabat sembra aver aperto al suo trasferimento in Premier League. Sul fronte uscite, inoltre, molte squadre arabe hanno richiesto giocatori della Fiorentina.

