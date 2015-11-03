Notizie Livakovic Fiorentina

Dalla Turchia rivelano: "Il Fenerbahce è interessato a De Gea in caso di addio di Livakovic"
14 maggio 2025 11:29
Livakovic sul suo futuro: "Ogni giorno sono accostato ad una squadra. Prenderò decisione con il club"
13 luglio 2023 12:41
Pedullà smentisce: "La Fiorentina non ha mai fatto offerte per Livakovic. Su di lui Villareal e Fenerbahce"
03 luglio 2023 00:29
TMW, il Villarreal spinge per Livakovic, pronti i 10 milioni per la Dinamo. Fiorentina beffata?
01 luglio 2023 20:57
Grassia: "Livakovic? Bisogna puntare su portiere italiano come Carnesecchi. Farei sforzo per Berardi"
01 luglio 2023 19:25
TMW, Livakovic-Fiorentina? Alla corsa si inserisce anche il Fenerbahce, si complicano i piani
30 giugno 2023 23:18
Pedullà: "Livakovic non è nei piani della Fiorentina. Si cerca un portiere ma il croato non è nella lista viola"
28 giugno 2023 23:29
TMW, Livakovic alla Fiorentina? No, il portiere preferisce andare a giocare in Arabia Saudita
28 giugno 2023 22:37
Romano annuncia: "Fiorentina offre 6 milioni più bonus per Livakovic, portiere titolare della Croazia"
28 giugno 2023 19:31
Corriere dello Sport sicuro: "Il portiere della Fiorentina sarà straniero: Areola, Horn o Livakovic"
27 giugno 2023 12:05
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