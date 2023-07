TMW, il Villarreal spinge per Livakovic, pronti i 10 milioni per la Dinamo. Fiorentina beffata?

Il Villarreal fa sul serio per Dominik Livakovic e spaventa la Fiorentina. Il portiere crociato della Dinamo Zagabria, uno degli obiettivi primari per la porta viola, è corteggiato dagli spagnoli che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione nelle ultime ore, sarebbe ora pronti a mettere sul piatto dieci milioni di euro, proprio la cifra che chiede la Dinamo per liberare il portiere.

Negli scorsi giorni la Fiorentina aveva offerto sei milioni per portare in Italia il portiere, cifra rifiutata dai croati poiché ritenuta troppo bassa. Con anche il Fenerbahce interessato (oltre a club dell’Arabia Saudita), la Dinamo spera in un’asta, ma la potenziale offerta di dieci milioni degli spagnoli sbaraglierebbe la concorrenza. Lo riporta TMW.

