TMW, Livakovic alla Fiorentina? No, il portiere preferisce andare a giocare in Arabia Saudita

Dominik Livakovic è uno dei giocatori più chiacchierati in questi giorni di mercato. Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Dinamo Zagabria, con il portiere che è finito nel mirino soprattutto di Villarreal e Fiorentina, con i viola che avrebbero, come riportato da Sky Sport, presentato per lui un’offerta da 6 milioni di euro. Alla fine però chi decide è (quasi) sempre il calciatore, che, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha già fatto presente al club la sua volontà. L’estremo difensore della Croazia preferirebbe un’avventura in Arabia Saudita, dove molte stelle si stanno trasferendo e dove andrebbe a guadagnare cifre inimmaginabili in Europa. Questo avrebbe affievolito l’interesse del Sottomarino Giallo.

LE PAROLE DI CORVINO