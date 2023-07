Livakovic sul suo futuro: “Ogni giorno sono accostato ad una squadra. Prenderò decisione con il club”

Il portiere della Dinamo Zagabria, Dominik Livakovic, ha rilasciato queste dichiarazioni al portale croato Index.hr:

“Ogni giorno leggo che sono in un altro club, haha. Non so cosa porterà il futuro, ma posso dire che sono orgoglioso di essere il capitano di questo grande club e di poter giocare in partite europee, Vincere titoli… Sono nel club da tanto tempo e il mio amore per la Dinamo è indiscutibile, oggi è normale, soprattutto nella Dinamo, che i giocatori vadano e vengano, visto che il club vive di vendite e di Europa. Vedrò con il club qual è l’opzione migliore per entrambe le parti e prenderemo una decisione insieme”.

LA DECISIONE DELLA UEFA SEMPRE PIU’ VICINA: LA FIORENTINA PRIMA INTERESSATA