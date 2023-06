Romano annuncia: “Fiorentina offre 6 milioni più bonus per Livakovic, portiere titolare della Croazia”

Occhio a Dominik Livaković per l’Italia. Il portiere della Dinamo Zagabria è finito nel mirino della Fiorentina, che cerca un portiere di livello da affiancare a Terracciano. Diversi nomi sondati, tra questi c’è anche Livaković che interessa molto: la società ha offerto 6 milioni più bonus come riportato dal nostro Fabrizio Romano. Il portiere è un classe ’95, ha compiuto 28 anni a gennaio. Poche settimane prima, tra novembre e dicembre, era stato grande protagonista al Mondiale.

Dominik Livaković, oltre a essere il capitano della Dinamo Zagabria con esperienza in Champions League, è infatti il portiere titolare della Croazia. È stata la nazionale a dargli visibilità internazionale, ora è pronto per lasciare il campionato croato e ha diverse proposte, visto che è in scadenza nel giugno 2024. Lo riporta SOS Fanta.

Excl: Fiorentina have submitted opening bid for Dominik Livaković as new GK — talks ongoing with Dinamo Zagreb. 🚨🟣🇭🇷 #transfers

Understand bid is worth €6m plus add ons — but Dinamo are also in talks with other clubs for Livaković. pic.twitter.com/2HSUgAjzw0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023