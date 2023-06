TMW, Livakovic-Fiorentina? Alla corsa si inserisce anche il Fenerbahce, si complicano i piani

Nuova pretendente nella corsa al portiere Dominik Livakovic della Dinamo Zagabria. La proposta da 6 milioni della Fiorentina (sul giocatore anche il Villarreal e sirene in Arabia Saudita) non è ritenuta sufficiente dal club croato. E a complicare i piani viola, ora c’è anche una nuova concorrente: secondo quanto raccolto da TMW, su Livakovic si sarebbe inserito il Fenerbahce in Turchia.

