Terzic vicino al Bologna? Nessuna novità. Sul tavolo della Fiorentina resta l’offerta di mesi fa: 4,5 milioni

Nelle ultime è tornato ad essere accostato il nome di Terzic al Bologna, il terzino serbo classe 1999 che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che dunque, potrebbe essere venduto in questa sessione di mercato dalla Fiorentina. Sulla vicenda non si registrano novità, almeno per ora, l’interesse del club rossoblù è noto e risale al mercato di gennaio. Sul tavolo della società viola resta l’offerta, ormai fatta mesi fa, di 4,5 milioni per il cartellino del terzino sinistro ma per ora, lo ripetiamo, non si registrano novità e sviluppi degni di nota. Toccherà alla Fiorentina decidere cosa fare, solo in quel momento sarà delineato il suo futuro.

LE PAROLE DI CORVINO SU HJULMAND