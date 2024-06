Grassia consiglia: “Fiorentina dia fiducia a Beltran. Come giocherebbe se fosse allenato da Gasperini?”

Filippo Grassia è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“La conferenza stampa? Prima di tutto mi pare che Pradè e Ferrari abbiano alzato l’asticella dell’ambizione. E’ evidente che bisogna fare di più in campionato perchè ci vuole maggiore continuità ed attenzione in fase difensiva perchè non c’è nessuna squadra che gioca con la difesa a metà campo. Questo è stato il neo della gestione di Italiano. Una Fiorentina meno spettacolare e più continua ci aspettiamo quindi. Un mio suggerimento è di dare fiducia a Beltran perchè come giocherebbe se fosse allenato da Gasperini? Che molto spesso ha giocato senza una punta vera.

Beltran? Penso che lui debba giocare più vicino alla porta e penso che bisogna adattare il modulo in base ai giocatori a disposizione.”

PALLADINO ALLA FIORENTINA E LA LAZIO VA SU BARONI. LOTITO CONVINTO