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Filippo Grassia: "Tanti errori arbitrali, ma Pioli ha sbagliato i cambi"

Pioli ha sbagliato ancora i cambi secondo Filippo Grassia: perchè non porre rimedio alla superiorità numerica che gli concedevamo a centrocampo dall'inizio della partita, neanche nel finale?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2017 19:42
Filippo Grassia: "Tanti errori arbitrali, ma Pioli ha sbagliato i cambi" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
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Il giornalista Filippo Grassia a Radio Bruno ha confermato ovviamente gli errori importanti di Pairetto e del Var, ma ha evidenziato anche le lacune, a suo modo di vedere, di Pioli:

"Sulla mancata vittoria di ieri anche Pioli ha le sue responsabilità, soprattutto per quanto riguarda i cambi. Bastava togliere Gil Dias, che secondo me è peggio di Tello, spostare Chiesa a destra per contrastare Spinazzola ed inserire un centrocampista in più. La Fiorentina era infatti disposta praticamente con un 4-2-4 e quindi si trovava sempre in inferiorità numerica in mezzo al campo, fin dal'inizio della partita, situazione alla quale non si è mai posto rimedio".

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