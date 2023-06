Grassia: “Conferma di Italiano segnale di continuità ma deve maturare. Voto 7 alla stagione”

Filippo Grassia è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per fare il punto sulla stagione della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Conferma di Italiano? Segnale di continuità. La cosa certa è che il Napoli non avrebbe pagato nulla per avere Italiano. La squadra deve crescere ma deve maturare anche Italiano perchè la Fiorentina sul piano difensivo deve subire meno reti e ci vuole un centrale più forte da affiancare a Milenkovic.

Voto alla stagione? Dividerei il voto in tre parti: 6 campionato, 7+ in Coppa Italia e 7/8 per la Conference. Il voto è 7 di media, purtroppo non è riuscita a contendere i trofei un po’ per sfortuna.

Episodio di Biraghi? Tra l’altro con un colpo alla nuca che poteva essere ancora più pericoloso. Ci sono stati ben tre giocatori della fiorentina che sono stati feriti. Il West Ham dovrebbe essere punito con almeno 1 o 2 partite a porte chiuse. Il pugnetto di Biraghi era rigore ma anche la manata in faccia a Gonzalez era rigore: il Var dovrebbe intervenire sempre senza contare queste decisioni di campo.”

