Impallomeni punge: “Italiano aveva finito suo tempo alla Fiorentina. Rimasto alla storia per due finali perse”

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, dei temi del giorno.

Italiano confermato alla Fiorentina:

“Cosa puoi migliorare? hai fatto due finali…non sarà facile alzare l’asticella. Sarà un lavorone. Per me aveva finito il suo tempo. Per me è rimasto alla storia per aver perso due finali”.

Ci guadagna Italiano in questa scelta, ci perde il Napoli?

“Italiano punto fermo ma servono nuovi giocatori. Se non arrivano, rischi di non ripeterti. Il Napoli non ha perso nulla, ha perso Spalletti. Troverà un altro al posto di Italiano”.

ITALIANO RESTA A FIRENZE: INCONTRO DI OGGI PER PIANIFICARE IL FUTURO