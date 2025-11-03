Grassia: “Se non c’è una grande società non può esserci una grande squadra. Lo scudetto è la salvezza”

Interrogato all’interno della lunga diretta de Il Pentasport, il giornalista Filippo Grassia ha commentato il momento delicatissimo della Fiorentina:

“Non mi aspettavo una Fiorentina così brutta. Pioli deve farsi un esame di coscienza. Ieri la Fiorentina è stata anche sfortunata, il tiro di Kean entra solo per metà e a 5 minuti dalla fine ti viene revocato un rigore che, almeno per me, c’era. La Fiorentina dovrebbe farsi sentire ma credo che il suo peso politico sia alquanto basso. Dobbiamo fare molta attenzione alla classifica, con 1 punto a partita da qui alla fine si retrocede lo stesso. Adesso il problema è salvarsi. Io non credo che i giocatori abbiano giocato contro Pioli, alcuni hanno dato l’anima ma questa Fiorentina no ha un gioco. Quella di ieri è stata una squadra inguardabile, non ho ricordo di una partita così brutta. La squadra ha bisogno di una scossa, ma serve che qualcuno della società metta i giocatori davanti alle loro responsabilità; il monte ingaggi della Fiorentina è molto alto, e adesso tutti devono dare il 110%. Se non c’è una grande società non può esserci una grande squadra: il direttore generale non è un uomo di calcio, il presidente non c’è mai.. serve un segnale da parte della società. Vanoli ha esperienza, ha collaborato con allenatori importanti però non è che al Torino abbia fatto grandi cose. Non avrei mai pensato che Pioli si trovasse in questa situazione, non credo che sia mai accaduta una cosa del genere nella storia viola. Lo scudetto della Fiorentina è la salvezza.”