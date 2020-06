De Sisti: “La Fiorentina può puntare ancora all’Europa League. Alla squadra qualcosa manca”

“Fiorentina-Brescia? Le aspettative viola erano diverse – ha detto Giancarlo De Sisti a Tuttomercatoweb.com – la Fiorentina meritava di più, il Brescia per la posizione che ha in classifica si comporta quasi facendo ostruzione. Ribery in Italia si è inserito brillantemente, è abile e produce continuamente azioni pericolose, è stato il migliore. La Fiorentina può puntare ancora all’Europa League, spero ci arrivino. Queste sono occasioni perse ma spero che poi non ci siano rimpianti. Iachini sta facendo abbastanza bene sulla panchina viola, ha personalità, qualcosa manca ma i viola stanno bene”.