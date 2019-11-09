Labaro Viola

De Sisti: “Su Ribery devo ricredermi, le cose migliori della Fiorentina avvengono con lui in campo”

La storica ex icona Viola Giancarlo De Sisti ha parlato di Franck Ribery al quotidiano Calciocasteddu. “Sul francese ero scettico - ha detto - ma devo ricredermi. Il soggiorno in Italia lo ha rinvigor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2019 18:31
De Sisti: “Su Ribery devo ricredermi, le cose migliori della Fiorentina avvengono con lui in campo” -
News
Fiorentina
De Sisti
Ribery
Condividi

La storica ex icona Viola Giancarlo De Sisti ha parlato di Franck Ribery al quotidiano Calciocasteddu. “Sul francese ero scettico - ha detto - ma devo ricredermi. Il soggiorno in Italia lo ha rinvigorito e la Fiorentina ha fatto vedere le cose migliori quando lui è stato in campo”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok