De Sisti: “Su Ribery devo ricredermi, le cose migliori della Fiorentina avvengono con lui in campo”

La storica ex icona Viola Giancarlo De Sisti ha parlato di Franck Ribery al quotidiano Calciocasteddu. “Sul francese ero scettico - ha detto - ma devo ricredermi. Il soggiorno in Italia lo ha rinvigor...

A cura di Redazione Labaroviola 09 novembre 2019 18:31

Condividi