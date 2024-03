De Sisti: “Firenze nei momenti difficili sa stringere i denti e aprire il cuore”

L’ex giocatore e allenatore della Fiorentina Picchio De Sisti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bruno Toscana in merito alla situazione in casa viola a pochi giorni dalla scomparsa di Joe Barone:

“Purtroppo a Firenze si sono già vissuti momenti tristi come la scomparsa di Davide, una disgrazia che ha legato ancora di più la città e la squadra. Il silenzio e la tristezza vengono spesso risolti con la voglia di regalare un sorriso, una bella prestazione ed è quello che mi auguro. In questi giorni di dolore mi ha colpito vedere come si sono mossi tutti per rendere omaggio a Barone. Il pubblico di Firenze poi è andato oltre, stringendo i denti e aprendo il cuore come sa fare. Conference? L’Aston Villa è la squadra più forte, ma la Fiorentina può trovarla solo in finale e in gara secca non sempre vince il più forte sulla carta”

