De Sisti: "La Juve? Ricordo ancora lo scudetto vinto a Torino, venerdì ce la giocheremo"

Giancarlo De Sisti è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Ricordo con piacere quando vincemmo lo Scudetto a Torino. Vincere in casa loro fu un miracolo anche se quell'anno i nostri rivali non erano...

A cura di Redazione Labaroviola 06 febbraio 2018 22:55

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