De Sisti: “Non immaginavo di trovare il paradiso a Firenze. Scudetto mancato nell’82? Incise ko di Antognoni”

Durante l’intervista concessa a La Nazione, Giancarlo De Sisti (che domani compirà ottant’anni), è tornato a parlare del suo passato alla Fiorentina, iniziando dal suo arrivo in maglia viola: “Non volevo andare via dalla Roma e i tifosi erano contrari alla mia cessione. Il passaggio alla Fiorentina l’ho saputo da un ufficiale mentre ero a fare il militare. Un po’ ci sono rimasto male, ma non immaginavo che a Firenze avrei trovato il paradiso”.

Poi ha proseguito parlando dello Scudetto mancato nel 1982: “Credo che nel mancato scudetto incise molto il lungo infortunio di Antognoni. Quella del 1981-82 era una bella Fiorentina che ebbe solo il torto di trovare una Juventus con tanti giocatori che dovevano andare al Mondiale. Il finale di stagione fu piuttosto sbrigativo, molti ebbero l’impressione che non si dovesse andare allo spareggio. Peccato, se avessimo vinto sarei ancora sindaco di Firenze”.