De Sisti: "Non mi aspettavo una seconda parte di stagione così. Pioli criticato a prescindere, invece..."

Giancarlo De Sisti, mitico ex viola, ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina: "Non mi aspettavo una seconda parte di stagione così, da parte della viola. Non ero scettico, ma avevo qualche dubbio perch...

Giancarlo De Sisti, mitico ex viola, ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina: "Non mi aspettavo una seconda parte di stagione così, da parte della viola. Non ero scettico, ma avevo qualche dubbio perché erano stati cambiati tanti giocatori. Invece i ragazzi hanno fatto una grande reazione, dimostrata pure domenica. Bravo anche Pioli, criticato a prescindere e sistematicamente: mi ha fatto piacere vederlo con il sorriso, a Genova".