De Sisti: "Meglio amare la Fiorentina in silenzio e sperare che si riprenda e si rilanci come merita"

Le parole di Giancarlo De Sisti ex calciatore della Fiorentina sul momento delicato dei viola e sul suo passato da giocatore e allenatore:“Per quanto riguarda la squadra, da fuori faccio fatica a capi...

Le parole di Giancarlo De Sisti ex calciatore della Fiorentina sul momento delicato dei viola e sul suo passato da giocatore e allenatore:

“Per quanto riguarda la squadra, da fuori faccio fatica a capire cosa stia succedendo. I giocatori ci sono, sono bravi, ma in questo periodo non stanno ottenendo quello che potrebbero. È un momento no, un periodaccio… forse è già passato, speriamo sia presto nel dimenticatoio.”

L’ex viola ha poi aggiunto:

“Sono qui per respirare un po’ d’aria buona, per rivedere la gente che mi ha voluto bene e che io continuo a portare nel cuore. Non sono venuto a parlare della Fiorentina di oggi, sarebbe un peccato: è meglio amarla in silenzio e sperare che prima o poi si riprenda e torni a rilanciarsi come merita.”

Infine, un ricordo del suo passato in panchina:

“Se avessimo vinto lo scudetto quando ero allenatore, mi avrebbero fatto sindaco.”