De Sisti: "Florenzi alla Fiorentina? Magari.., Ribery in campo, aiuta a migliorare il rendimento degli altri"

L'ex viola Giancarlo De Sisti, protagonista dello splendido scudetto del '69, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole:“Florenzi? A me dispiace per la situazione che s...

L'ex viola Giancarlo De Sisti, protagonista dello splendido scudetto del '69, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole:

“Florenzi? A me dispiace per la situazione che sta vivendo con la Roma, non riesco a capire il motivo, a meno che non ci siano problemi di natura fisica. Perché Spinazzola che è sempre mezzo acciaccato gioca terzino destro e l’allenatore dichiara che la squadra è stanca? Se giocano sempre gli stessi… Se dovesse andare via dalla Roma, magari venisse alla Fiorentina. Può giocare non solo terzino, ma anche esterno alto oppure in un centrocampo a tre”.

"Castrovilli? Non lo conoscevo neanche. Questo ragazzo sta facendo cose progressivamente sempre più importanti, quando pensi alla sua inesperienza lui sgombera i dubbi con le giocate. E’ bravo nel calciare in porta, colpisce bene di testa, il riconoscimento di Mancini suggella questo bellissimo inizio di campionato dove possiamo annoverarlo tra i più bravi”.

“A centrocampo è impensabile che tutti stiano bene contemporaneamente, speriamo che Badelj riesca a far quadrare i conti del suo gioco. Basterebbe un suo ritorno a condizioni migliori”.

“Montella? La nuova proprietà lo ha confermato nonostante il brutto finale dello scorso campionato. Mi è simpatico oltre che un bravissimo allenatore, a volte le cose però non vanno come vorresti. Non mi aspettavo la sua conferma, però conta anche l’ambiente: a me la gente voleva bene nonostante pareggiavamo in casa e perdevamo in trasferta. Ma finché ha giocato Ribery le cose andavano diversamente, la sua magia in campo portava rendimento migliore anche in altri giocatori, come ad esempio Chiesa”.