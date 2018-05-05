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Festa a Coverciano per i 75 anni di Picchio De Sisti: "Non esiste più il mio calcio"

E' festa grande a Coverciano per i 75 anni di "Picchio" De Sisti, campionissimo viola che ha vestito la maglia gigliata dal 1965 al 1974 con la quale è stato campione d'Italia nel 1968-1969. Presenti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2018 11:42
Festa a Coverciano per i 75 anni di Picchio De Sisti: "Non esiste più il mio calcio" -
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E' festa grande a Coverciano per i 75 anni di "Picchio" De Sisti, campionissimo viola che ha vestito la maglia gigliata dal 1965 al 1974 con la quale è stato campione d'Italia nel 1968-1969. Presenti alla festa di ieri sera: Antognoni, Salica, Merlo, Chiarugi, Ranieri Pontello, Carobbi, Baroni. Di seguito un'intervista pubblicata su Calcio 2000 da Stefano Borgi

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