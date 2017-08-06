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De Sisti: "Hanno venduto tutti, se parte anche Chiesa arrivederci. Borja rimproverava Berna, ma è andato all'Inter. Dovranno spiegare ai tifosi..."

Giancarlo De Sisti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare di viola: "Voglio bene alla Fiorentina, ma hanno venduto tutti quanti. Credo che faranno un campionato di ringiovanimento, di spe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2017 23:29
De Sisti: "Hanno venduto tutti, se parte anche Chiesa arrivederci. Borja rimproverava Berna, ma è andato all'Inter. Dovranno spiegare ai tifosi..." -
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Giancarlo De Sisti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare di viola: "Voglio bene alla Fiorentina, ma hanno venduto tutti quanti. Credo che faranno un campionato di ringiovanimento, di speranza ma non di avanguardia. I tifosi l'hanno capito, ma dovranno dirglielo: dovranno avere ancora pazienza. Ognuno fa i conti con i bilanci e le possibilità, altrimenti non si spiegherebbe. Borja rimprovera Bernardeschi, ma se voleva bene alla Fiorentina non doveva andare neanche all'Inter. Ricordo i cori contro la società e a favore di Borja Valero. Difficile dare consigli, se si vendesse Chiesa allora arrivederci e grazie. Sarebbe un peccato per Pioli".

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