De Sisti: "Hanno venduto tutti, se parte anche Chiesa arrivederci. Borja rimproverava Berna, ma è andato all'Inter. Dovranno spiegare ai tifosi..."

Giancarlo De Sisti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare di viola: "Voglio bene alla Fiorentina, ma hanno venduto tutti quanti. Credo che faranno un campionato di ringiovanimento, di spe...

Giancarlo De Sisti è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare di viola: "Voglio bene alla Fiorentina, ma hanno venduto tutti quanti. Credo che faranno un campionato di ringiovanimento, di speranza ma non di avanguardia. I tifosi l'hanno capito, ma dovranno dirglielo: dovranno avere ancora pazienza. Ognuno fa i conti con i bilanci e le possibilità, altrimenti non si spiegherebbe. Borja rimprovera Bernardeschi, ma se voleva bene alla Fiorentina non doveva andare neanche all'Inter. Ricordo i cori contro la società e a favore di Borja Valero. Difficile dare consigli, se si vendesse Chiesa allora arrivederci e grazie. Sarebbe un peccato per Pioli".