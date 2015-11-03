Notizie Borja Fiorentina

Borja: “Oggi gara speciale, non potevo esultare. Futuro in viola? Vediamo...”
16 dicembre 2019 00:53
Borja Valero, ancora critiche all'Inter. La frecciata di Spalletti: "Manca la personalità"
25 ottobre 2018 15:17
"Il pallone è quello bianco": Borja e quell'hashtag sbagliato che riporta a Montella...
20 settembre 2018 15:45
Borja e Vecino, è già capolinea all'Inter: i due ex viola via per motivi completamente opposti
01 giugno 2018 14:33
Borja Valero: "È surreale, non ci credo. Riposa in pace Davide.."
04 marzo 2018 12:59
Borja Valero: "Io un leader? Sì, però fuori dal campo. Gioco a calcio, non faccio il politico..."
15 febbraio 2018 16:46
Rocio Rodriguez: "Firenze è la nostra città, torneremo. Borja professionista: ha dato tutto per l'Inter, poi ha salutato i tifosi viola
06 gennaio 2018 18:03
Astori: "Simeone poco apprezzato, abbiamo meritato il pari. Borja? Contento per lui, ha meritato..."
05 gennaio 2018 23:31
Cori dalla Fiesole: "C'è solo Borja Valero" al rientro dal riscaldamento. La curva ha scelto da che parte stare...
05 gennaio 2018 20:28
Borja torna a Firenze: nessuna coreografia, ma il tifo rinnova la distanza con la società
05 gennaio 2018 10:51
Qui Inter: Borja arretra a mediano e solo un cambio a Firenze, dentro Brozovic per Gagliardini
04 gennaio 2018 16:49
Boninsegna ne ha per tutti: "Borja anonimo ultimamente, Simeone egoista, Chiesa testardo con i dribbling..."
04 gennaio 2018 16:41
Bucchioni: "Borja messo alla porta da Corvino, come Gonzalo. Il problema è il cambio Berna-Gil Dias..."
04 gennaio 2018 16:07
Gazzetta: Borja il miglior colpo dell'estate, quando non c'è la bussola madrilena l'Inter non gira
14 dicembre 2017 16:14
Borja: "I tifosi sotto casa a Firenze? È bello vedere che la gente sta dalla tua parte"
29 novembre 2017 19:17
Lady Valero: "Firenze mi è rimasta nel cuore, giusto correre lì. Borja? Sta bene a Milano"
29 novembre 2017 00:06
Due pesi e due misure? Tare se la cava con un’inibizione, Borja sfiorò l’arbitro e si prese 4 giornate
28 novembre 2017 23:09
Pezzali: ''Borja Valero è il giocatore simbolo dell'Inter. Sacrificio e voglia di fare, c'è sempre''
17 novembre 2017 17:43
Sconcerti: ''Top player mossi dal mercato? No, l'Inter ha dovuto prendere Borja e Vecino...''
07 settembre 2017 17:55
Gli auguri di Gonzalo Rodriguez e Borja Valero per i 91 anni di viola: il cuore a Firenze
29 agosto 2017 22:44
De Sisti: "Hanno venduto tutti, se parte anche Chiesa arrivederci. Borja rimproverava Berna, ma è andato all'Inter. Dovranno spiegare ai tifosi..."
06 agosto 2017 23:29
Vecino e l'amico ritrovato: quel lungo abbraccio a Borja Valero ad Appiano Gentile...
03 agosto 2017 14:33
Sconcerti: "Berna valutato troppo, non è Baggio né Del Piero. Borja? Quanti palloni perde..."
24 luglio 2017 09:57
Sconcerti: "Borja è solo l'ultimo caso, vi spiego perché è così difficile lasciare Firenze..."
12 luglio 2017 18:41
Spalletti: "Borja piacerà a tutti gli interisti, può stare ovunque ed ha un suo marchio..."
09 luglio 2017 23:55
Corriere, Borja: "All'Inter progetto affascinante. Vado lí per vincere"
08 luglio 2017 10:30
Borja saluta: "Grazie Della Valle, mi avete reso più semplice la scelta di una nuova esperienza"
07 luglio 2017 18:52
Spalletti: "Borja? E' nell'elenco di giocatori di cui si parla spesso. I direttori sportivi..."
07 luglio 2017 16:31
Guerini: "Borja? Se fosse stato così innamorato di Firenze sarebbe rimasto, non credo più all'amore eterno..."
07 luglio 2017 13:34
Visiste mediche, nel primo turno tocca ai giovani, nel secondo si rivede Rebic. Borja Valero..
05 luglio 2017 11:38
Gazzetta, la Fiorentina puó perdonare Borja Valero. La condizione peró è che...
05 luglio 2017 10:46
Ancora Corvino: "Kalinic? Ho detto al Milan di cercare qualcun altro. Borja? Ci parlo domani, lui vuole l'Inter. Berna alla Juve..."
04 luglio 2017 16:36
Corsport: il dopo Borja è già in casa, Ianis Hagi e quell'occasione attesa un anno a Firenze...
03 luglio 2017 15:58
Bucchioni: "La Fiorentina non è in vendita, lo dice una mail. Borja? Sto con la società. Cavalli stia zitto..."
03 luglio 2017 15:43
Borja Valero, Kalinic e Bernardeschi, è rivoluzione totale in casa Fiorentina..
03 luglio 2017 10:15
Ferrara: "Borja non avrebbe mai pensato allo strappo. Ha Firenze tatuata addosso, alla faccia delle bugie"
02 luglio 2017 11:42
Corriere: ADV su tutte le furie con l'agente di Borja. Il motivo sono le proposte portate in sede...
02 luglio 2017 11:24
Pierini: "Che dolore vedere Berna in maglia bianconera. Borja? Cambiare aria gli farà bene"
01 luglio 2017 18:12
Calamai: "Su Borja hanno sbagliato tutti. Cessione club? Servono persone serie come i Della Valle"
01 luglio 2017 15:45
Pedullà: "La società aspetta che sia Borja a dire di voler andare via. Eysseric? Trattativa avanzata"
30 giugno 2017 19:23
ACF: "BORJA NON E' MAI STATO MESSO SUL MERCATO, MA CHI RESTA DEVE AVERE MOTIVAZIONI"
30 giugno 2017 17:19
Pedullà: "L'Inter alza l'offerta per Borja, Eysseric è praticamente viola. Berna valutato come Douglas dalla Juve..."
30 giugno 2017 14:43
Borja Valero, il vero problema ora è dare la brutta notizia ai tifosi...
29 giugno 2017 10:47
Gazzetta, tutto fatto per Borja Valero all'Inter, lo spagnolo sarà già in ritiro coi neroazzurri. Il nuovo contratto...
28 giugno 2017 10:02
Bucchioni: "Borja? Non è la società che vuole mandarlo via, è lui che vuole più soldi..."
26 giugno 2017 15:50
Ceccarini: "Borja vuole restare a Firenze, ma la società vuole cederlo. Berna e Kalinic andranno via"
26 giugno 2017 12:53
Borja Valero sarà un giocatore dell'Inter. Club ai dettagli, il giocatore...
26 giugno 2017 10:16
Repubblica: per Borja all'Inter siamo ai dettagli, mentre Kalinic accende un derby di mercato
24 giugno 2017 12:24
Borja Valero, i tifosi danno il via a una mega petizione social. In centinaia al grido di #BorjaNonSiTocca
23 giugno 2017 13:53
Amoruso: "Borja aveva già accettato la Roma l'anno scorso, qui si è sentito scaricato"
23 giugno 2017 12:43
Nella notte nuovo striscione al Franchi, "Dú soldi per una bandiera, occhio panzone fischia la bufera"
23 giugno 2017 09:51
Pedullà: "I viola non possono vendere e basta senza comprare nessuno. Borja? Credo in una buona riuscita"
22 giugno 2017 23:17
Pedullà: "La situazione di Borja è bloccata, su Berna sarà tutto più chiaro dopo l'europeo"
22 giugno 2017 17:25
Cois: "Spero che non vadano via tutti. Borja difficile da sostituire, Berna farebbe bene a restare"
22 giugno 2017 17:11
Sport Mediaset: Borja ha l'accordo con l'Inter, Berna alla Juve dopo l'europeo. Per Kalinic c'è una promessa...
22 giugno 2017 13:25
Regalare Borja Valero all’Inter sarebbe un oltraggio nei confronti della città, come in un film già visto...
22 giugno 2017 13:02
Pedullà: "Borja si sente già un giocatore dell'Inter, ma qualcuno deve esporsi per primo. E la contropartita..."
21 giugno 2017 23:20
Trevisani: "Borja è il più affezionato alla piazza di Firenze, l'aria di smobilitazione lo ha indotto a cambiare"
21 giugno 2017 23:13
Graziani: “Non venderei Borja neanche sotto tortura. È una persona splendida, avrebbe fatto crescere i giovani”
21 giugno 2017 15:05
Pedullà: "Borja ha detto si all'Inter ma l'offerta non soddisfa Corvino. La Juve vuole Berna"
21 giugno 2017 14:55
Live Borja Valero: finito il summit a Milano, Ausilio lascia l'hotel. Ad ore la verità...
21 giugno 2017 14:39
Vio: "Addio di Borja lascia un vuoto, lui ha cambiato gioco e mentalità della viola"
21 giugno 2017 14:32
Pasqualin: "Borja all'Inter? Conta la sua volontà, inutile tenerlo col muso. Berna? Troppi 45 milioni per lui..."
21 giugno 2017 14:26
Ceccarini: "Borja all'Inter si farà, Berna alla Juve se parte Cuadrado. Kalinic-Milan? Le parti sono distanti"
21 giugno 2017 12:40
Pedullà: "Nella notte telefonata tra Borja Valero e l'Inter, il giocatore ha accettato il trasferimento. Il contratto..."
21 giugno 2017 10:24
Calamai: "Borja deve dire ai tifosi che resterà a Firenze, anche se il suo ingaggio non è più sostenibile"
20 giugno 2017 19:41
Bucchioni: "Borja? Sicuro che va all'Inter. Gaspar? Se era buono lo tenevano in Portogallo..."
19 giugno 2017 16:28
Pedullà: "Per Borja all'Inter si va avanti indipendentemente dalle parole di Cognigni. Berna? Più Juve che Inter"
19 giugno 2017 12:55
Sport Mediaset rilancia, accordo Inter-Borja Valero. Per lui uno stipendio da 2 milioni..
18 giugno 2017 12:19
Pedullà: "È fatta per Gaspar, costerà 3,5 mln. Borja? Il suo agente lo sta proponendo a tutti"
17 giugno 2017 15:53
Ceccarini: "Berna, Borja e Badelj sono sulla graticola, un errore perdere anche Vecino. Interesse per Masina"
17 giugno 2017 12:58
Bucchioni: "Borja? Cognigni dice quello che i tifosi vogliono sentire ma la verità è un'altra. Il mercato vero deve ancora iniziare"
17 giugno 2017 12:34
FERMATE TUTTO: METTERE BORJA ALLA PORTA SAREBBE UNA MANCANZA DI RISPETTO VERSO UN’INTERA TIFOSERIA
17 giugno 2017 00:57
Scala: "Un errore privarsi di Borja, può giocare ovunque. Sousa non scende a compromessi"
17 giugno 2017 00:30
Cognigni: "Trattativa Valero-Inter? Una bufala"
16 giugno 2017 23:13
Gazzetta, Spalletti telefona a Valero. L'obiettivo è...
16 giugno 2017 10:56
Pedullà: "Niang? Costa 18 milioni, troppo. Eder apprezzato, Borja chiarisca"
14 giugno 2017 14:42
Borja e Firenze, un legame indissolubile che va oltre i soldi e i trofei. Perché quelle sul suo futuro sono solo voci infondate…
14 giugno 2017 13:07
Antognoni: "ADV tornerà al suo posto, per Borja nessun problema. Berna? Ora tocca a lui fare un passo avanti"
14 giugno 2017 12:29
Valcareggi: "Berna, non sei ancora un top, resta qua. Borja, devi segnare di più"
08 giugno 2017 17:45
Borja a Gonzalo: "Sei un grande uomo, ti vogliamo un sacco di bene e per il futuro..."
26 maggio 2017 17:41
Ag. Valero: "La Fiorentina ci dica se punterà ancora su di lui, Corvino non si è fatto sentire. Nel 2019.."
19 maggio 2017 11:16
Di Gennaro: "Borja? Fossi la Fiorentina ci penserei prima di tenerlo"
13 maggio 2017 15:30
Sconcerti: "Cederei Borja, Kalinic e Sanchez. C'è paura di cambiare ma questa squadra ormai è finita"
04 maggio 2017 19:50
Ag. Borja: "Ha detto no a milioni di euro, per amore di Firenze"
07 aprile 2017 16:03
Ag. Borja: "Offerta cinese incredibile, ma lui vuole restare a Firenze"
22 marzo 2017 18:35
Borja: "Crediamo nell'Europa. Il mio contratto? E' lungo"
19 marzo 2017 17:08
Ceccarini: "A giugno via Badelj e forse Ilicic, dubbio per Borja"
18 marzo 2017 15:44
Borja: Berna, che golazo. Sofferto tanto nel primo tempo, al ritorno...
16 febbraio 2017 21:24
Nazione: i tre punti fermi di Sousa per vincere in Germania
14 febbraio 2017 10:43
Corriere: la rivoluzione corviniana porta Borja da Spalletti?
07 febbraio 2017 10:24
Altro "no" ai cinesi. Stavolta è il turno di Borja Valero
29 gennaio 2017 18:50
Borja Valero: "Vittoria importantissima, vogliamo continuare così. Kalinic.."
21 gennaio 2017 20:20
Il rinvio non ferma la Fiorentina, e anche Borja torna ad allenarsi con il gruppo
08 gennaio 2017 19:16
Test fisici poi tutti in campo. E Borja torna ad allenarsi con il gruppo
02 gennaio 2017 19:51
A gennaio si rivedranno Borja, Gonzalo, Ilicic e... Toledo
27 dicembre 2016 13:39
QUANTO MANCA BORJA VALERO? ... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
22 dicembre 2016 11:02
Verso il Napoli: bocciati Tello e Olivera, torna Chiesa dal 1'. In mezzo tutto dipende da Borja…
20 dicembre 2016 12:42
Cinquini: "Borja e Badelj da cedere, Corvino lavora senza soldi"
09 dicembre 2016 16:03
Borja: "Mi amano perché sono come loro. Più facile trovarmi al super che..."
18 novembre 2016 10:49
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