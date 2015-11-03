Labaro Viola

Notizie Borja Fiorentina

Borja: “Oggi gara speciale, non potevo esultare. Futuro in viola? Vediamo...”

16 dicembre 2019 00:53

Borja Valero, ancora critiche all'Inter. La frecciata di Spalletti: "Manca la personalità"

25 ottobre 2018 15:17

"Il pallone è quello bianco": Borja e quell'hashtag sbagliato che riporta a Montella...

20 settembre 2018 15:45

Borja e Vecino, è già capolinea all'Inter: i due ex viola via per motivi completamente opposti

01 giugno 2018 14:33

Borja Valero: "È surreale, non ci credo. Riposa in pace Davide.."

04 marzo 2018 12:59

Borja Valero: "Io un leader? Sì, però fuori dal campo. Gioco a calcio, non faccio il politico..."

15 febbraio 2018 16:46

Rocio Rodriguez: "Firenze è la nostra città, torneremo. Borja professionista: ha dato tutto per l'Inter, poi ha salutato i tifosi viola

06 gennaio 2018 18:03

Astori: "Simeone poco apprezzato, abbiamo meritato il pari. Borja? Contento per lui, ha meritato..."

05 gennaio 2018 23:31

Cori dalla Fiesole: "C'è solo Borja Valero" al rientro dal riscaldamento. La curva ha scelto da che parte stare...

05 gennaio 2018 20:28

Borja torna a Firenze: nessuna coreografia, ma il tifo rinnova la distanza con la società

05 gennaio 2018 10:51

Qui Inter: Borja arretra a mediano e solo un cambio a Firenze, dentro Brozovic per Gagliardini

04 gennaio 2018 16:49

Boninsegna ne ha per tutti: "Borja anonimo ultimamente, Simeone egoista, Chiesa testardo con i dribbling..."

04 gennaio 2018 16:41

Bucchioni: "Borja messo alla porta da Corvino, come Gonzalo. Il problema è il cambio Berna-Gil Dias..."

04 gennaio 2018 16:07

Gazzetta: Borja il miglior colpo dell'estate, quando non c'è la bussola madrilena l'Inter non gira

14 dicembre 2017 16:14

Borja: "I tifosi sotto casa a Firenze? È bello vedere che la gente sta dalla tua parte"

29 novembre 2017 19:17

Lady Valero: "Firenze mi è rimasta nel cuore, giusto correre lì. Borja? Sta bene a Milano"

29 novembre 2017 00:06

Due pesi e due misure? Tare se la cava con un’inibizione, Borja sfiorò l’arbitro e si prese 4 giornate

28 novembre 2017 23:09

Pezzali: ''Borja Valero è il giocatore simbolo dell'Inter. Sacrificio e voglia di fare, c'è sempre''

17 novembre 2017 17:43

Sconcerti: ''Top player mossi dal mercato? No, l'Inter ha dovuto prendere Borja e Vecino...''

07 settembre 2017 17:55

Gli auguri di Gonzalo Rodriguez e Borja Valero per i 91 anni di viola: il cuore a Firenze

29 agosto 2017 22:44

De Sisti: "Hanno venduto tutti, se parte anche Chiesa arrivederci. Borja rimproverava Berna, ma è andato all'Inter. Dovranno spiegare ai tifosi..."

06 agosto 2017 23:29

Vecino e l'amico ritrovato: quel lungo abbraccio a Borja Valero ad Appiano Gentile...

03 agosto 2017 14:33

Sconcerti: "Berna valutato troppo, non è Baggio né Del Piero. Borja? Quanti palloni perde..."

24 luglio 2017 09:57

Sconcerti: "Borja è solo l'ultimo caso, vi spiego perché è così difficile lasciare Firenze..."

12 luglio 2017 18:41

Spalletti: "Borja piacerà a tutti gli interisti, può stare ovunque ed ha un suo marchio..."

09 luglio 2017 23:55

Corriere, Borja: "All'Inter progetto affascinante. Vado lí per vincere"

08 luglio 2017 10:30

Borja saluta: "Grazie Della Valle, mi avete reso più semplice la scelta di una nuova esperienza"

07 luglio 2017 18:52

Spalletti: "Borja? E' nell'elenco di giocatori di cui si parla spesso. I direttori sportivi..."

07 luglio 2017 16:31

Guerini: "Borja? Se fosse stato così innamorato di Firenze sarebbe rimasto, non credo più all'amore eterno..."

07 luglio 2017 13:34

Visiste mediche, nel primo turno tocca ai giovani, nel secondo si rivede Rebic. Borja Valero..

05 luglio 2017 11:38

Gazzetta, la Fiorentina puó perdonare Borja Valero. La condizione peró è che...

05 luglio 2017 10:46

Ancora Corvino: "Kalinic? Ho detto al Milan di cercare qualcun altro. Borja? Ci parlo domani, lui vuole l'Inter. Berna alla Juve..."

04 luglio 2017 16:36

Corsport: il dopo Borja è già in casa, Ianis Hagi e quell'occasione attesa un anno a Firenze...

03 luglio 2017 15:58

Bucchioni: "La Fiorentina non è in vendita, lo dice una mail. Borja? Sto con la società. Cavalli stia zitto..."

03 luglio 2017 15:43

Borja Valero, Kalinic e Bernardeschi, è rivoluzione totale in casa Fiorentina..

03 luglio 2017 10:15

Ferrara: "Borja non avrebbe mai pensato allo strappo. Ha Firenze tatuata addosso, alla faccia delle bugie"

02 luglio 2017 11:42

Corriere: ADV su tutte le furie con l'agente di Borja. Il motivo sono le proposte portate in sede...

02 luglio 2017 11:24

Pierini: "Che dolore vedere Berna in maglia bianconera. Borja? Cambiare aria gli farà bene"

01 luglio 2017 18:12

Calamai: "Su Borja hanno sbagliato tutti. Cessione club? Servono persone serie come i Della Valle"

01 luglio 2017 15:45

Pedullà: "La società aspetta che sia Borja a dire di voler andare via. Eysseric? Trattativa avanzata"

30 giugno 2017 19:23

ACF: "BORJA NON E' MAI STATO MESSO SUL MERCATO, MA CHI RESTA DEVE AVERE MOTIVAZIONI"

30 giugno 2017 17:19

Pedullà: "L'Inter alza l'offerta per Borja, Eysseric è praticamente viola. Berna valutato come Douglas dalla Juve..."

30 giugno 2017 14:43

Borja Valero, il vero problema ora è dare la brutta notizia ai tifosi...

29 giugno 2017 10:47

Gazzetta, tutto fatto per Borja Valero all'Inter, lo spagnolo sarà già in ritiro coi neroazzurri. Il nuovo contratto...

28 giugno 2017 10:02

Bucchioni: "Borja? Non è la società che vuole mandarlo via, è lui che vuole più soldi..."

26 giugno 2017 15:50

Ceccarini: "Borja vuole restare a Firenze, ma la società vuole cederlo. Berna e Kalinic andranno via"

26 giugno 2017 12:53

Borja Valero sarà un giocatore dell'Inter. Club ai dettagli, il giocatore...

26 giugno 2017 10:16

Repubblica: per Borja all'Inter siamo ai dettagli, mentre Kalinic accende un derby di mercato

24 giugno 2017 12:24

Borja Valero, i tifosi danno il via a una mega petizione social. In centinaia al grido di #BorjaNonSiTocca

23 giugno 2017 13:53

Amoruso: "Borja aveva già accettato la Roma l'anno scorso, qui si è sentito scaricato"

23 giugno 2017 12:43

Nella notte nuovo striscione al Franchi, "Dú soldi per una bandiera, occhio panzone fischia la bufera"

23 giugno 2017 09:51

Pedullà: "I viola non possono vendere e basta senza comprare nessuno. Borja? Credo in una buona riuscita"

22 giugno 2017 23:17

Pedullà: "La situazione di Borja è bloccata, su Berna sarà tutto più chiaro dopo l'europeo"

22 giugno 2017 17:25

Cois: "Spero che non vadano via tutti. Borja difficile da sostituire, Berna farebbe bene a restare"

22 giugno 2017 17:11

Sport Mediaset: Borja ha l'accordo con l'Inter, Berna alla Juve dopo l'europeo. Per Kalinic c'è una promessa...

22 giugno 2017 13:25

Regalare Borja Valero all’Inter sarebbe un oltraggio nei confronti della città, come in un film già visto...

22 giugno 2017 13:02

Pedullà: "Borja si sente già un giocatore dell'Inter, ma qualcuno deve esporsi per primo. E la contropartita..."

21 giugno 2017 23:20

Trevisani: "Borja è il più affezionato alla piazza di Firenze, l'aria di smobilitazione lo ha indotto a cambiare"

21 giugno 2017 23:13

Graziani: “Non venderei Borja neanche sotto tortura. È una persona splendida, avrebbe fatto crescere i giovani”

21 giugno 2017 15:05

Pedullà: "Borja ha detto si all'Inter ma l'offerta non soddisfa Corvino. La Juve vuole Berna"

21 giugno 2017 14:55

Live Borja Valero: finito il summit a Milano, Ausilio lascia l'hotel. Ad ore la verità...

21 giugno 2017 14:39

Vio: "Addio di Borja lascia un vuoto, lui ha cambiato gioco e mentalità della viola"

21 giugno 2017 14:32

Pasqualin: "Borja all'Inter? Conta la sua volontà, inutile tenerlo col muso. Berna? Troppi 45 milioni per lui..."

21 giugno 2017 14:26

Ceccarini: "Borja all'Inter si farà, Berna alla Juve se parte Cuadrado. Kalinic-Milan? Le parti sono distanti"

21 giugno 2017 12:40

Pedullà: "Nella notte telefonata tra Borja Valero e l'Inter, il giocatore ha accettato il trasferimento. Il contratto..."

21 giugno 2017 10:24

Calamai: "Borja deve dire ai tifosi che resterà a Firenze, anche se il suo ingaggio non è più sostenibile"

20 giugno 2017 19:41

Bucchioni: "Borja? Sicuro che va all'Inter. Gaspar? Se era buono lo tenevano in Portogallo..."

19 giugno 2017 16:28

Pedullà: "Per Borja all'Inter si va avanti indipendentemente dalle parole di Cognigni. Berna? Più Juve che Inter"

19 giugno 2017 12:55

Sport Mediaset rilancia, accordo Inter-Borja Valero. Per lui uno stipendio da 2 milioni..

18 giugno 2017 12:19

Pedullà: "È fatta per Gaspar, costerà 3,5 mln. Borja? Il suo agente lo sta proponendo a tutti"

17 giugno 2017 15:53

Ceccarini: "Berna, Borja e Badelj sono sulla graticola, un errore perdere anche Vecino. Interesse per Masina"

17 giugno 2017 12:58

Bucchioni: "Borja? Cognigni dice quello che i tifosi vogliono sentire ma la verità è un'altra. Il mercato vero deve ancora iniziare"

17 giugno 2017 12:34

FERMATE TUTTO: METTERE BORJA ALLA PORTA SAREBBE UNA MANCANZA DI RISPETTO VERSO UN’INTERA TIFOSERIA

17 giugno 2017 00:57

Scala: "Un errore privarsi di Borja, può giocare ovunque. Sousa non scende a compromessi"

17 giugno 2017 00:30

Cognigni: "Trattativa Valero-Inter? Una bufala"

16 giugno 2017 23:13

Gazzetta, Spalletti telefona a Valero. L'obiettivo è...

16 giugno 2017 10:56

Pedullà: "Niang? Costa 18 milioni, troppo. Eder apprezzato, Borja chiarisca"

14 giugno 2017 14:42

Borja e Firenze, un legame indissolubile che va oltre i soldi e i trofei. Perché quelle sul suo futuro sono solo voci infondate…

14 giugno 2017 13:07

Antognoni: "ADV tornerà al suo posto, per Borja nessun problema. Berna? Ora tocca a lui fare un passo avanti"

14 giugno 2017 12:29

Valcareggi: "Berna, non sei ancora un top, resta qua. Borja, devi segnare di più"

08 giugno 2017 17:45

Borja a Gonzalo: "Sei un grande uomo, ti vogliamo un sacco di bene e per il futuro..."

26 maggio 2017 17:41

Ag. Valero: "La Fiorentina ci dica se punterà ancora su di lui, Corvino non si è fatto sentire. Nel 2019.."

19 maggio 2017 11:16

Di Gennaro: "Borja? Fossi la Fiorentina ci penserei prima di tenerlo"

13 maggio 2017 15:30

Sconcerti: "Cederei Borja, Kalinic e Sanchez. C'è paura di cambiare ma questa squadra ormai è finita"

04 maggio 2017 19:50

Ag. Borja: "Ha detto no a milioni di euro, per amore di Firenze"

07 aprile 2017 16:03

Ag. Borja: "Offerta cinese incredibile, ma lui vuole restare a Firenze"

22 marzo 2017 18:35

Borja: "Crediamo nell'Europa. Il mio contratto? E' lungo"

19 marzo 2017 17:08

Ceccarini: "A giugno via Badelj e forse Ilicic, dubbio per Borja"

18 marzo 2017 15:44

Borja: Berna, che golazo. Sofferto tanto nel primo tempo, al ritorno...

16 febbraio 2017 21:24

Nazione: i tre punti fermi di Sousa per vincere in Germania

14 febbraio 2017 10:43

Corriere: la rivoluzione corviniana porta Borja da Spalletti?

07 febbraio 2017 10:24

Altro "no" ai cinesi. Stavolta è il turno di Borja Valero

29 gennaio 2017 18:50

Borja Valero: "Vittoria importantissima, vogliamo continuare così. Kalinic.."

21 gennaio 2017 20:20

Il rinvio non ferma la Fiorentina, e anche Borja torna ad allenarsi con il gruppo

08 gennaio 2017 19:16

Test fisici poi tutti in campo. E Borja torna ad allenarsi con il gruppo

02 gennaio 2017 19:51

A gennaio si rivedranno Borja, Gonzalo, Ilicic e... Toledo

27 dicembre 2016 13:39

QUANTO MANCA BORJA VALERO? ... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

22 dicembre 2016 11:02

Verso il Napoli: bocciati Tello e Olivera, torna Chiesa dal 1'. In mezzo tutto dipende da Borja…

20 dicembre 2016 12:42

Cinquini: "Borja e Badelj da cedere, Corvino lavora senza soldi"

09 dicembre 2016 16:03

Borja: "Mi amano perché sono come loro. Più facile trovarmi al super che..."

18 novembre 2016 10:49

Archivio

Esplora l'archivio di Borja

Sett. 50
Sett. 43 Sett. 38 Sett. 22 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 1
Sett. 50 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 49 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 32 Sett. 20