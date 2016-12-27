A gennaio si rivedranno Borja, Gonzalo, Ilicic e... Toledo

Dopo la sosta tutti gli infortunati torneranno a pieno regime a disposizione di Paulo Sousa

La Fiorentina tornerà in campo solo il 2 gennaio ma, in vista della ripresa delle attività, il Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda il recupero di coloro che, per varie ragioni, sono stati costretti a saltare gli ultimi impegni del 2016. Tornerà ad allenarsi con il gruppo, nei primi giorni di gennaio, Borja Valero, dopo il trama muscolare al polpaccio rimediato nella trasferta di Europa League sul campo del Qarabag che lo ha costretto a saltare le partite contro Sassuolo, Genoa, Lazio e Napoli. Torneranno a pieno regime a disposizione di Paulo Sousa anche Gonzalo Rodriguez e Josip Ilicic, out contro il Napoli a causa di un attacco influenzale. I primi giorni del nuovo anno saranno interessanti anche per valutare lo stato di forma di Toledo, che l'allenatore portoghese vorrà valutare al ritorno in campo in vista di un probabile utilizzo già a partire dalla trasferta di Pescara che aprirà il 2017 della Fiorentina.