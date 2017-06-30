Pedullà: "L'Inter alza l'offerta per Borja, Eysseric è praticamente viola. Berna valutato come Douglas dalla Juve..."

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina Radio Bruno: "Eysseric alla Fiorentina, la trattativa è molto avanzata e praticamente in dirittura d’arrivo. Il giocatore ha il cont...

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina Radio Bruno: "Eysseric alla Fiorentina, la trattativa è molto avanzata e praticamente in dirittura d’arrivo. Il giocatore ha il contratto in scadenza 2018 e quindi la sua valutazione è calata, si può chiudere a 5 milioni di euro. Bernardeschi? Dobbiamo soltanto aspettare qualche giorno per l’incontro con la Juve, i bianconeri hanno fatto una scelta chiara e metteranno sul piatto le cifre che avevano preventivato per Douglas Costa. L’offerta sarà di 40 più qualche milione di bonus o una contropartita. Sugli altri fronti, soprattutto Kalinic, non c’è al momento tutta questa volontà di chiudere. Borja Valero? L’Inter da domani si scaraventerà sul mercato e può alzare anche l’offerta per lo spagnolo".