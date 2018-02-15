Borja Valero: "Io un leader? Sì, però fuori dal campo. Gioco a calcio, non faccio il politico..."

L'ex viola Borja Valero si racconta all'Ansa: "Spalletti? Non è diverso da quello che fa vedere all’esterno. E’ così con tutti, un impulsivo, un temperamento a sangue caldo. E ci ha riportato a fare b...

L'ex viola Borja Valero si racconta all'Ansa: "Spalletti? Non è diverso da quello che fa vedere all’esterno. E’ così con tutti, un impulsivo, un temperamento a sangue caldo. E ci ha riportato a fare bene. Una realtà come l’Inter ha bisogno di un carattere forte e particolare. Ho vissuto momenti peggiori di questo. Forse ho anche un’età per sentirmi più tranquillo e provare a trasmettere calma e fiducia ai miei compagni e soprattutto ai più giovani. Io un leader? Più che altro penso di esserlo al di fuori dal campo. Poi, chiaramente, voglio essere protagonista in campo. Faccio il calciatore e non il politico”.