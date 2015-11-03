Notizie Valero Fiorentina

I Valero rispondono all'affetto di Firenze: "Fieri di essere Fiorentini adottivi. Siete fantastici"
02 luglio 2021 13:52
(FOTO): lo striscione della Curva Fiesole: "Orgogliosi di avervi in città. Grazie famiglia Valero"
01 luglio 2021 22:43
Valero: "Mi sarebbe piaciuto fare l'addio al calcio sotto la Fiesole"
30 giugno 2021 16:06
Ferrara: "Caro Borja, ero sicuro che saresti rimasto a vivere qui. Questo ti fa onore"
30 giugno 2021 15:42
Moglie Valero: "Oggi più che mai. Oggi come il primo giorno. Forza Borja"
30 giugno 2021 15:23
Moviola Gazzetta, giusto annullare il gol di Bonaventura. Ok vantaggio Genoa, no fallo Behrami su Valero
08 dicembre 2020 10:17
Borja Valero: "Io un leader? Sì, però fuori dal campo. Gioco a calcio, non faccio il politico..."
15 febbraio 2018 16:46
Cori dalla Fiesole: "C'è solo Borja Valero" al rientro dal riscaldamento. La curva ha scelto da che parte stare...
05 gennaio 2018 20:28
Lady Valero: ''A Firenze ero felicissima, ma abbiamo dovuto salutare. A Milano stiamo bene...''
30 settembre 2017 17:13
Sport Mediaset, incontro Ausilio-Corvino per Borja Valero. La verità su Ever Banega accostato alla Fiorentina..
21 giugno 2017 13:37
Sport Mediaset rilancia, accordo Inter-Borja Valero. Per lui uno stipendio da 2 milioni..
18 giugno 2017 12:19
Ag. Valero: "La Fiorentina ci dica se punterà ancora su di lui, Corvino non si è fatto sentire. Nel 2019.."
19 maggio 2017 11:16
Se Borja diventa un problema: niente prolungamento al 2021?
23 settembre 2016 17:15
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