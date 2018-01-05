Cori dalla Fiesole: "C'è solo Borja Valero" al rientro dal riscaldamento. La curva ha scelto da che parte stare...

Cori dalla curva Fiesole al termine della fase di riscaldamento, al Franchi, prima dell'incontro di questa sera tra Fiorentina e Inter. E la curva, indiscutibilmente, ha scelto da che parte stare: "C'...

A cura di Redazione Labaroviola 05 gennaio 2018 20:28

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