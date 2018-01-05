Cori dalla Fiesole: "C'è solo Borja Valero" al rientro dal riscaldamento. La curva ha scelto da che parte stare...
Cori dalla curva Fiesole al termine della fase di riscaldamento, al Franchi, prima dell'incontro di questa sera tra Fiorentina e Inter. E la curva, indiscutibilmente, ha scelto da che parte stare: "C'...
A cura di Redazione Labaroviola
05 gennaio 2018 20:28
Cori dalla curva Fiesole al termine della fase di riscaldamento, al Franchi, prima dell'incontro di questa sera tra Fiorentina e Inter. E la curva, indiscutibilmente, ha scelto da che parte stare: "C'è solo Borja Valero" urlano a gran voce i supporters viola, che non hanno dimenticato l'attaccamento e l'amore del centrocampista spagnolo per Firenze e per la Fiorentina.