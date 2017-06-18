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Sport Mediaset rilancia, accordo Inter-Borja Valero. Per lui uno stipendio da 2 milioni..

Sport Mediaset rilancia l'indiscrezione di mercato; L'inter sarebbe infatti vicina a chiudere per Borja Valero grazie a un'offerta..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2017 12:19
Sport Mediaset rilancia, accordo Inter-Borja Valero. Per lui uno stipendio da 2 milioni.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato da Sport Mediaset, i contatti tra Inter e Borja Valero sarebbero tutt'altro che tramontati. La squadra di Suning avrebbe infatti convinto il giocatore offrendogli uno stipendio da 2 milioni di euro all'anno. Alla Fiorentina offerti invece 5 milioni, che però non basterebbero. La società viola infatti, punterebbe ad alzare fino a 8

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