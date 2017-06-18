Sport Mediaset rilancia, accordo Inter-Borja Valero. Per lui uno stipendio da 2 milioni..

Sport Mediaset rilancia l'indiscrezione di mercato; L'inter sarebbe infatti vicina a chiudere per Borja Valero grazie a un'offerta..

Come riportato da Sport Mediaset, i contatti tra Inter e Borja Valero sarebbero tutt'altro che tramontati. La squadra di Suning avrebbe infatti convinto il giocatore offrendogli uno stipendio da 2 milioni di euro all'anno. Alla Fiorentina offerti invece 5 milioni, che però non basterebbero. La società viola infatti, punterebbe ad alzare fino a 8