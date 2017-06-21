Sport Mediaset, incontro Ausilio-Corvino per Borja Valero. La verità su Ever Banega accostato alla Fiorentina..

Altro incontro tra Corvino e Ausilio per Borja Valero. Le parti sembrano sempre piu vicino. La verità su Banega, accostato ai viola..

Come riportato da Sport Mediaset, nelle vesti di Paolo Bargiggia sarebbe in corso a Milano una riunione tra Ausilio e Pantaleo Corvino per Borja Valero. La trattativa va avanti e le parti sembrano sempre piu vicino. Ever Banega invece, preso come giocatore di scambio nell'operazione Valero, ha intenzione di tornare in Spagna al Siviglia a titolo gratuito.