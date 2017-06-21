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Sport Mediaset, incontro Ausilio-Corvino per Borja Valero. La verità su Ever Banega accostato alla Fiorentina..

Altro incontro tra Corvino e Ausilio per Borja Valero. Le parti sembrano sempre piu vicino. La verità su Banega, accostato ai viola..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 13:37
Sport Mediaset, incontro Ausilio-Corvino per Borja Valero. La verità su Ever Banega accostato alla Fiorentina.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato da Sport Mediaset, nelle vesti di Paolo Bargiggia sarebbe in corso a Milano una riunione tra Ausilio e Pantaleo Corvino per Borja Valero. La trattativa va avanti e le parti sembrano sempre piu vicino. Ever Banega invece, preso come giocatore di scambio nell'operazione Valero, ha intenzione di tornare in Spagna al Siviglia a titolo gratuito.

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