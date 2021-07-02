I Valero rispondono all'affetto di Firenze: "Fieri di essere Fiorentini adottivi. Siete fantastici"

Rocio Rodriguez e Borja Valero ringraziano Firenze e i Fiorentini per l'affetto dimostrato

Dopo l'addio al calcio giocato, sono molte le attestazioni d'affetto ricevute da Borja Valero che ha voluto ringraziare via social Firenze e i Fiorentini. Ecco le parole scritte dall'ormai ex centrocampista Viola:

"Fieri di essere Fiorentini adottivi. Vorrei approfittare anche per ringraziare tutte le persone che in un modo o in un altro mi hanno dimostrato il loro affetto, siete fantastici, grazie".

Insieme a Borja, anche la moglie, Rocìo Rodriguez, ha voluto ringraziare l'affetto dei Fiorentini tramite un post su Instagram:

"E noi onorati di avervi nella nostra vita. Non si può spiegare con parole tutto quello che stiamo vivendo. Il vostro affetto, i vostri messaggi, ci riempiono il cuore. Con voi ragazzi, é tutto più facile. Grazie infinite. ah! Appena si potrà, birrino pre partita e tutti alla Fiesole! DI FIRENZE VANTO E GLORIA"

Di seguito i post pubblicati da Borja Valero e Rocio Rodriguez.

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