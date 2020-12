Moviola Gazzetta, giusto annullare il gol di Bonaventura. Ok vantaggio Genoa, no fallo Behrami su Valero

Ecco la moviola di Fiorentina-Genoa de La Gazzetta dello Sport: “La gara s’infiamma nel finale per Doveri. Al 70′ Bonaventura segna, ma il Var Banti richiama l’arbitro al monitor per un fallo dello stesso goleador su Lerager nel corso dell’azione a palla lontana. Ci sta, perchè Bonaventura tira per la maglia Lerager, facendolo cadere e così si libera della marcatura, anche se l’infrazione avviene una decina di secondi prima. Regolare il vantaggio ospite: non c’è fallo di Behrami su Valero. E ok anche il pari viola: Kouamé non commette alcuna scorrettezza su Bani e il prolungamento del recupero di 1′ è corretto”.

