Lady Valero: ''A Firenze ero felicissima, ma abbiamo dovuto salutare. A Milano stiamo bene...''

Rocio Valero, moglie dell'ex centrocampista viola Borja Valero, ha parlato del suo periodo a Firenze a Radio DeeJay: "L’addio a Firenze? E’ andata così, anche se io ero felicissima lì. Abbiamo dovuto...

A cura di Redazione Labaroviola 30 settembre 2017 17:13

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