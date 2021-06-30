Valero: "Mi sarebbe piaciuto fare l'addio al calcio sotto la Fiesole"

Borja Valero appende gli scarpini al chiodo.

Il centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, ha pubblicato una lettera commovente dove dà l'addio al calcio giocato per sempre.

Questo il suo lungo e commovente post sul suo profilo ufficiale di Instagram: "È arrivato quel mettendo che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare al pallone. Mi sarebbe piaciuto farlo sotto la Fiesole piena di gente ma purtroppo nel calcio come nella vita non dipende tutto da noi. Ringrazio tutte le squadre dove ho avuto l'onore di giocare. Grazie anche ai tanti allenatori che ho incontrato senza di voi non c'è l'avrei fatta. A mia moglie e ai miei figli, vi amo alla follia. E a voi Fiorentini, siete stati la mia vittoria più grande, grazie mille di cuore. Ci vediamo in città".

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