Ferrara: "Caro Borja, ero sicuro che saresti rimasto a vivere qui. Questo ti fa onore"

Ferrara saluta Borja Valero dopo il mancato rinnovo alla Fiorentina.

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Questo il post del giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, sull'ormai quasi certo addio del centrocampista, Borja Valero, alla Fiorentina dopo il suo ritorno: "Caro Borja, ero sicuro che tu saresti rimasto a vivere qui. E questo ti fa onore. Io ti ringrazio per i nostri giorni più belli vissuti insieme e ti stresserò un po’ per convincerti a venire ad allenare il Lebowski. I miei amici ci tengono. Gracias Borja, di cuore".

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