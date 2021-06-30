Moglie Valero: "Oggi più che mai. Oggi come il primo giorno. Forza Borja"

Valero è vicinissimo l'addio con la Fiorentina.

La moglie del centrocampista spagnolo della Fiorentina, Borja Valero, ha postato una foto dove ha commentato la situazione del giocatore che è attualmente in scadenza di contratto con la viola. Borja potrebbe smettere di giocare per sempre a calcio e restare a vivere a Firenze.

Questa la foto che ritrae Borja Valero e la sua famiglia con la maglia viola sul suo profilo ufficiale di Instagram: "Oggi più che mai. Oggi come il primo giorno. Forza Borja".

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