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Moglie Valero: "Oggi più che mai. Oggi come il primo giorno. Forza Borja"

Valero è vicinissimo l'addio con la Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2021 15:23
Moglie Valero: "Oggi più che mai. Oggi come il primo giorno. Forza Borja" -
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Borja Valero a Firenze con la sua famiglia, qui con la moglie Rocio

La moglie del centrocampista spagnolo della Fiorentina, Borja Valero, ha postato una foto dove ha commentato la situazione del giocatore che è attualmente in scadenza di contratto con la viola. Borja potrebbe smettere di giocare per sempre a calcio e restare a vivere a Firenze.

Questa la foto che ritrae Borja Valero e la sua famiglia con la maglia viola sul suo profilo ufficiale di Instagram: "Oggi più che mai. Oggi come il primo giorno. Forza Borja".

Moglie Valero: "Oggi più che mai. Oggi come il primo giorno. Forza Borja"

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