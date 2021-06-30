Zazzaroni: "Mancano spiegazioni sull'addio di Prandelli e Gattuso. Barone e Commisso troppo arroganti"

Zazzaroni parla della Fiorentina e di tutte le vicende accadute in casa viola

"Nessuno ha dato delle spiegazioni sulla vicenda Gattuso - ha detto Ivan Zazzaroni a Lady Radio -. La versione della Fiorentina su Mendes non è provata, penso che uno come lui potesse far bene. Ombre anche sull'addio di Prandelli. Barone e Commisso troppo arroganti, c'è molta confusione".

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