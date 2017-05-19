Ag. Valero: "La Fiorentina ci dica se punterà ancora su di lui, Corvino non si è fatto sentire. Nel 2019.."

Questa mattina, sul quotidiano La Nazione, è uscita una breve intervista dell'Gente di Borja Valero. Queste le sue parole, divise tra amore per Firenze e il contratto ancora da rinnovare..

Sul quotidiano La Nazione è uscita questa mattina una breve intervista dell'agente di Borja Valero. Queste le sue parole: "Tutta la sua famiglia ama Firenze, si trovano benissimo e vorrebbero restarci il più possibile. Il contratto scade nel 2019, la Fiorentina non ci ha ancora proposto il rinnovo. Avevamo iniziato a parlarne la scorsa estate ma Corino non ha intenzione di discuterne adesso. Noi aspettiamo il club. Ovviamente sarà importante capire se c'è la voglia di puntare ancora su di lui, altrimenti andremo a scadenza".