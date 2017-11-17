Pezzali: ''Borja Valero è il giocatore simbolo dell'Inter. Sacrificio e voglia di fare, c'è sempre''

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, il cantante e tifoso nerazzurro Max Pezzali ha parlato del giocatore interista più rappresentativo oggi: "Chi è il giocatore simbolo? Ho visto tutti con una car...

A cura di Redazione Labaroviola 17 novembre 2017 17:43

Borja Valero Inter

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