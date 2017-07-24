Sconcerti: "Berna valutato troppo, non è Baggio né Del Piero. Borja? Quanti palloni perde..."

Mario Sconcerti parla di mercato e di Fiorentina sul Corriere della Sera:"Bernardeschi non è Baggio e nemmeno Del Piero. È stato valutato molto, probabilmente troppo, in un’estate in cui i prezzi dei...

Mario Sconcerti parla di mercato e di Fiorentina sul Corriere della Sera:"Bernardeschi non è Baggio e nemmeno Del Piero. È stato valutato molto, probabilmente troppo, in un’estate in cui i prezzi dei buoni giocatori sono cresciuti del 30 per cento e nei giorni in cui la Juve ha rinunciato a Schick. Bernardeschi è un fantasista, ama partire a 30 metri dalla porta. È veloce e corre bene con il pallone sul sinistro. Non è un fenomeno, ma è molto intelligente (...). L’altro giocatore dell’estate è Borja Valero, argomento completamente diverso rispetto a Bernardeschi. Borja è un grande riferimento in campo, guida la squadra, ma lo fa ai suoi ritmi bassi e con la sua mentalità un po’ barocca. Piacerà molto subito, diventerà forse un limite andando avanti nella stagione. Meglio metterlo trequartista. Come mezzala pura perde molti palloni".