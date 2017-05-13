Di Gennaro: "Borja? Fossi la Fiorentina ci penserei prima di tenerlo"

L’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato a Radio Blu della Fiorentina che sarà e del futuro apporto di Borja Valero: "Borja è una pedina importante nello spogliatoio ma non è più giovanissimo ed ha av...

L’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato a Radio Blu della Fiorentina che sarà e del futuro apporto di Borja Valero: "Borja è una pedina importante nello spogliatoio ma non è più giovanissimo ed ha avuto un calo evidente. La società ci deve pensare bene, se l’idea della Fiorentina è un 4-2-3-1 avrei qualche remora su di lui anche alla luce del suo ingaggio che per la Fiorentina è importante. Quando ero a Bari, ormai a 32 anni e la società non voleva puntare su di me, andai dall’allenatore e gli dissi che mi doveva trattare come l’ultimo dei ragazzini perchè ero pronto a rimettermi in discussione ed accettare qualsiasi scelta, non so se Borja sia disposto a fare lo stesso. Bernardeschi? Se davvero ha chiesto 5 milioni di euro vuol dire che vuole andare via, perchè si sa che la Fiorentina non potrà mai darglieli".