Spalletti: "Borja? E' nell'elenco di giocatori di cui si parla spesso. I direttori sportivi..."

Intervenuto a Riscone di Brunico, dove l'Inter si trova in ritiro, Luciano Spalletti ha parlato di Borja Valero in conferenza stampa: "Va messo nel pacchetto degli altri calciatori di cui parlate spes...

Intervenuto a Riscone di Brunico, dove l'Inter si trova in ritiro, Luciano Spalletti ha parlato di Borja Valero in conferenza stampa: "Va messo nel pacchetto degli altri calciatori di cui parlate spesso. Lei (dice ad un giornalista ndr) mi fa le domande a trabocchetto. Stia attento che i direttori sportivi bravi fanno volantinaggio in questo momento e lei trova esche da tutte le parti. Segua le cicche, vedrà che è la strada giusta".

Fonte: fcinter1908.it