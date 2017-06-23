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Nella notte nuovo striscione al Franchi, "Dú soldi per una bandiera, occhio panzone fischia la bufera"

Nella notte un nuovo eloquente striscione sui cancelli dell'Artemio Franchi. È apparsa infatti una scritta anti Pantaleo Corvino...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 09:51
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Nel corso della notte è apparso sui cancelli del Franchi un nuovo e eloquente striscione sulla vicenda Borja Valero. Questa volta il soggetto preso di mira è il dg Pantaleo Corvino. Questa la frase scritta:

Dú soldi per una bandiera, occhio panzone fischia la bufera. Hasta Borja Valero 20

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