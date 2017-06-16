Cognigni: "Trattativa Valero-Inter? Una bufala"
Cognigni è intervenuto stasera su Sportitalia, mettendo definitivamente i punti sulle i..
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2017 23:13
Il presidente della Fiorentina Mario Cognigni è intervenuto stasera su Sportitalia parlando della possibile trattativa tra Inter e Fiorentina per Borja Valero. Queste le sue poche ma esplicite parole: "Borja Valero rimane a Firenze, la trattativa con i neroazzurri una bufala"
Al momento quindi, l'ipotetica trattativa sembra definitivamente saltata