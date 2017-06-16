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Cognigni: "Trattativa Valero-Inter? Una bufala"

Cognigni è intervenuto stasera su Sportitalia, mettendo definitivamente i punti sulle i..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2017 23:13
Cognigni: "Trattativa Valero-Inter? Una bufala" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il presidente della Fiorentina Mario Cognigni è intervenuto stasera su Sportitalia parlando della possibile trattativa tra Inter e Fiorentina per Borja Valero. Queste le sue poche ma esplicite parole: "Borja Valero rimane a Firenze, la trattativa con i neroazzurri una bufala"

Al momento quindi, l'ipotetica trattativa sembra definitivamente saltata

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