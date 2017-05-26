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Borja a Gonzalo: "Sei un grande uomo, ti vogliamo un sacco di bene e per il futuro..."

A margine della conferenza che ha segnato l'addio di Gonzalo Rodriguez alla Fiorentina, è intervenuto anche Borja Valero: "In rappresentanza della squadra volevo dirti che sei un grandissimo uomo e l’...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2017 17:41
Borja a Gonzalo: "Sei un grande uomo, ti vogliamo un sacco di bene e per il futuro..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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A margine della conferenza che ha segnato l'addio di Gonzalo Rodriguez alla Fiorentina, è intervenuto anche Borja Valero: "In rappresentanza della squadra volevo dirti che sei un grandissimo uomo e l’hai dimostrato dall’inizio. Ti vogliamo un sacco di bene e ti facciamo un grande in bocca al lupo per la tua vita".

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