Borja a Gonzalo: "Sei un grande uomo, ti vogliamo un sacco di bene e per il futuro..."
A margine della conferenza che ha segnato l'addio di Gonzalo Rodriguez alla Fiorentina, è intervenuto anche Borja Valero: "In rappresentanza della squadra volevo dirti che sei un grandissimo uomo e l’...
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2017 17:41
A margine della conferenza che ha segnato l'addio di Gonzalo Rodriguez alla Fiorentina, è intervenuto anche Borja Valero: "In rappresentanza della squadra volevo dirti che sei un grandissimo uomo e l’hai dimostrato dall’inizio. Ti vogliamo un sacco di bene e ti facciamo un grande in bocca al lupo per la tua vita".