Repubblica: per Borja all'Inter siamo ai dettagli, mentre Kalinic accende un derby di mercato
Per Borja Valero già pronto un contratto fino al 2020 a 3,2 mln netti a stagione, la Juve offre 40 mln per Berna ma la Viola ne chiede di più...
Per Borja Valero all'Inter resta solo da limare qualche dettaglio, già pronto un contratto fino al 2020 da 3,2 milioni netti a stagione, anche se lo spagnolo non ha ancora dato il via libera definitivo: Borja non vuole lasciarsi male con la città e non vuole che ricada su di lui la colpa di una situazione creata da altri.
Capitolo Bernardeschi: la Juventus è pronta ad offrire 40 milioni più bonus, la Fiorentina ne chiede 50.
Chiusura con Kalinic: la Fiorentina chiede 30 milioni, il Milan vorrebbe arrivare massimo a 25. Nelle ultime ore c'è stato un inserimento anche dell'Inter, per un vero e proprio derby di Milano per il croato. Una volta ceduto Kalinic, Corvino darà l'assalto a Simeone.
Fonte: La Repubblica